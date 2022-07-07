Россияне получат право держать сельскохозяйственную птицы и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Госдума приняла соответствующий закон сразу в двух чтениях, он вступит в силу после публикации. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.
По его словам, подобным образом государство решило предоставить людям в условиях экономической нестабильности возможность экономить на продуктах питания.
Согласно поправкам, они смогут разводить кур, уток, гусей и кроликов на собственных садовых и огородных участках. Правда, пользоваться мясом и яйцами разрешено только в личных целях, — указал юрист.
Однако есть нюансы. Держать птицу смогут лишь те дачники, чья земля позволяет обустраивать курятники по градостроительному регламенту.
В ином случае гражданам нужно будет получить соответствующее разрешение с условием соблюдения всех санитарных норм и гигиенических требований.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости законодательно урегулировать разведение животных. Соответствующий законопроект направлен в правительство, добавил он. Именно правительству предлагается дать право устанавливать порядок разведения животных.