Россиянам рассказали, кому разрешат на даче заводить кроликов и кур Юрист Редин: россиянам позволят держать кур и кроликов на садовых и огородных участках

Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

Россияне получат право держать сельскохозяйственную птицы и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Госдума приняла соответствующий закон сразу в двух чтениях, он вступит в силу после публикации. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, подобным образом государство решило предоставить людям в условиях экономической нестабильности возможность экономить на продуктах питания.

Согласно поправкам, они смогут разводить кур, уток, гусей и кроликов на собственных садовых и огородных участках. Правда, пользоваться мясом и яйцами разрешено только в личных целях, — указал юрист.

Однако есть нюансы. Держать птицу смогут лишь те дачники, чья земля позволяет обустраивать курятники по градостроительному регламенту.

В ином случае гражданам нужно будет получить соответствующее разрешение с условием соблюдения всех санитарных норм и гигиенических требований.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о необходимости законодательно урегулировать разведение животных. Соответствующий законопроект направлен в правительство, добавил он. Именно правительству предлагается дать право устанавливать порядок разведения животных.