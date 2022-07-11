Россиянам рассказали, когда подешевеет бензин Экономист Ашихмин рассказал, когда подешевеет бензин в России

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин заявил, что стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода. Эксперт пояснил, что в настоящее время заметно снизились оптовые цены на топливо, но розничные остались на прежнем уровне. По словам специалиста, если до начала 2023 года оптовые цены не будут повышены, то операторы российских АЗС могут сбавить стоимость бензина для потребителей, пишет радио Sputnik.

Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз, — рассказал Ашихмин.

Он отметил, что владельцы АЗС не торопятся понижать цены из-за отсутствия стабильности на оптовом рынке. Если цены резко понизить, а затем из-за роста оптовых цен снова резко поднять, то люди начнут возмущаться.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников ранее заявил, что курс доллара к концу года может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту пока не стоит. По словам эксперта, сильный рубль не выгоден российской экономике, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным значениям. Он добавил, что в случае сильного усиления правительство станет закупать валюту.