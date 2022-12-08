Россиянам рассказали, как предотвратить возгорание электрогирлянды Эксперт по безопасности Старостин: электрогирлянды не стоит вешать рядом со шторами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы предотвратить пожароопасные ситуации и возгорание электрогирлянд, важно оградить их от контакта с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися материалами, такими как вата или бумажная мишура, а также со шторами и занавесками, рассказал Lenta.ru эксперт по безопасности Александр Старостин. Он также предупредил, что гирлянды лучше не располагать на окнах с домашними растениями, так как во время их поливания на электроприбор может попасть вода. Специалист предостерег, что гирлянды также важно оградить от домашних животных, которые любят их грызть.

Нужно помнить, что не должно быть контактов с нагревательными приборами или с поверхностями, имеющими повышенную температуру. Не должно быть контактов с легковоспламеняющимися материалами: не нужно устраивать прямого контакта с ватой, бумажной мишурой и так далее. <...> Очень нехорошее сочетание — это когда гирлянды вешают на окна в сочетании со шторами и занавесками, — сообщил Старостин.

Эксперт по безопасности посоветовал не покупать гирлянды у неизвестных производителей, так как несертифицированные электроприборы могут стать причиной пожароопасной ситуации. Также он предупредил, что лучше избегать гирлянд, сделанных на основе ламп накаливания, а также следить за нагрузкой на электросеть в доме.

Физик Максим Назаренко ранее рассказал, что неисправное зарядное устройство может воспламениться, если его долго не вынимать из розетки. По его словам, риск создает нестабильность бытовой сети, в которой часто случаются скачки напряжения. Если зарядное устройство неисправно или хотя бы не имеет дополнительной защиты на подобный случай, скачок напряжения может вывести его из строя.