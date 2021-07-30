Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана при покупке машины

Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с «Народными Новостями» дал совет, как не стать жертвой мошенничества при покупке автомобиля на вторичном рынке.

Специалист рекомендует в первую очередь убедиться в достоверности документов, сверив номер ПТС с номером машины. По словам Славнова, часто нечестные продавцы покупают номер автомобиля, у которого не было ДТП и «маскируют продаваемую машину с плохим прошлым под нормальную».

Также эксперт советует заранее заказать проверку автомобильного номера, которая покажет всю информацию о конкретной машине. В случае, если совпадает номер ПТС с реальным номером машины и номером, по которому была заказана проверка, то продавец — добросовестный.

Кроме того, покупатель должен убедиться, что машина не находится в аресте, залоге или кредите. А при осмотре самой машины нужно удостовериться, что авто не крашено и не бито. Не лишним будет и оценка технического состояния машины в автосервисе.

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