Россиянам рассказали, как их могут обмануть с электронными кассовыми чеками Эксперт Щербаков: частым методом обмана покупателя стало пробивание одного продукта за два

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В супермаркетах электронные кассовые чеки могут использоваться с целью обмана покупателя. Об этом предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков. Он напомнил, что законы РФ требуют от продавцов представления покупателям кассовых чеков на бумажных или электронных носителях. Второй вариант представляется более удобным, однако он не всегда позволяет быстро проверить, как точно отражены в нем совершенные покупки.

По словам Щербакова, одними из самых распространенных способов обмана покупателя являются пробивание одного продукта за два, дешевого по цене дорогого , а также разница цены на кассе и представленных в магазине ценниках.

Эксперт рекомендовал проверять чек сразу после покупки, причем, на любых носителях. Если же в нем будет обнаружена неточность, доказательства можно получить при просмотре фиксирующей покупку видеозаписи.

Ранее стало известно о способах обмана россиян в аптеках. Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина сообщила, что в аптеках, как и в магазинах, случаются акции и скидки. Покупателям важно не перепутать выгодную акцию от маркетингового лукавства. Она пояснила, что особенность покупки в аптеке заключается в том, что в отличии от магазина, у человека нет возможности рассмотреть товар, так сказать, «пощупать» его. Поэтому следует поинтересоваться у сотрудников сроком годности лекарства, выставленного по акции.