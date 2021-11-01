Провизор рассказала о способах обмана россиян в аптеках

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина заявила, что в аптеках, как и в магазинах, случаются акции и скидки. Покупателям важно не перепутать выгодную акцию от маркетингового лукавства, отметила она в беседе с радио Sputnik.
Эксперт
Акция — это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор, — подчеркнула Булыгина.
Она добавила, что узнавать срок годности следует до оплаты покупки, поскольку на упаковке может быть проставлена лишь дата производства, а срок годности окажется в инструкции внутри упаковки.
В некоторых аптеках используют ещё один не совсем честный способ продажи лекарств, предупредила эксперт.
Могут поступить даже таким образом, что на лекарство поднимут цену, а потом якобы дадут скидку по акции. Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже, — указала провизор.
О скидках в аптеке лучше узнавать заранее в Интернете, считает Булыгина.
Ранее стало известно, что при покупке продуктов нужно быть очень внимательным на кассе. Особенно если товаров в чеке много. Самыми уязвимыми для обмана покупателями являются пьяные или говорящие по телефону граждане. На первом месте самых распространённых схем обмана лишняя покупка в чеке. То есть товар просто пробивается дважды.