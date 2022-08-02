Россиянам посоветовали защищать родинки от солнца при помощи рукавов Онкодерматолог Бейнусов посоветовал защищать родинки от солнца при помощи рукавов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обладателям большого количества родинок стоит больше времени находиться в тени и уделять особое внимание защите своего кожного покрова от солнечных лучей, заявил онкодерматолог Дмитрий Бейнусов в разговоре с «МК в Питере». Он также порекомендовал таким людям носить одежду с длинным рукавом и широкополые шляпы.

Если у человека много родинок, оптимальным решением станет плановый визит к врачу, во время которого образования кожи будут осмотрены с помощью дерматоскопа, — заверил Бейнусов.

Он уточнил, что возраст не является фактором риска образования меланом, однако больше всего таких опухолей появляется у людей в возрасте от 50 до 60 лет. При этом риски появления подобных новообразований у маленьких детей можно считать минимальными, заверил Бейнусов.

Попадание прямых солнечных лучей на место удаления повышает риск развития выпуклого рубца и гиперпигментации. Но если есть сомнения в доброкачественности образования, сезон не имеет значения — необходимо срочное удаление и проведение гистологического исследования для постановки диагноза, — резюмировал онкодерматолог.

Ранее кандидат медицинских наук Дмитрий Древаль рассказал, как распознать на теле опасную меланому и не перепутать ее с обычной родинкой. По его словам, злокачественное новообразование можно определить по зуду и высыпаниям на этом месте, а также по изменению его размера или кровотечению.