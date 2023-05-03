Россиянам объяснили, как узнать о слежке через камеру смартфона Доцент РЭУ Тимофеев: на слежку через камеру смартфона может указывать его быстрая разрядка

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что есть несколько способов узнать о слежке через камеру смартфона. По его мнению, которое приводит агентство ПРАЙМ, в случае быстрой разрядки аккумулятора устройства, следует в настройках узнать, куда идет основное энергопотребление, и если на камеру — возможно, за вами действительно следят.

Эксперт отметил, что многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Необходимо зайти в настройки смартфона и запретить доступ, тем более, что большинство приложений отлично работают и без возможности съемки.

Также надо учитывать, что постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика, подчеркнул Тимофеев. По его словам, следует ограничить или отключить ей сетевые подключения. Полностью от шпионажа пользователя гаджета способна защитить покупка чехла со шторками для камеры, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что у России есть полгода на создание достаточного количества смартфонов, защищенных от угрозы внешнего отключения. Как заявил аналитик рынка мобильных устройств Эльдар Муртазин, в стране выполняются задачи по созданию полумиллиона защищенных гаджетов на отечественной операционной системе «Аврора».