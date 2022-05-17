Россиянам назвали симптомы, которые могут указывать на рак груди

Болезненные ощущения в области груди / Фото shutterstock.com

Болезненные ощущения в области груди, сосков или подмышек могут стать сигналом для похода к врачу и обследования на возможные предпосылки к раку. Как сообщает Live24, важно также обратить внимание на изменения кожного покрова в этой области.

Если грудь выглядит иначе, чем обычно, и это не связано с менструальным циклом, увеличением или потерей веса, также стоит пройти обследование. Так, например, одна грудь может стать асимметричнее другой. Насторожить должны и выделения из соска, а также различные выступы и ямки на груди, — пишет издание.

Россиян предупредили, что воспалительный рак молочной железы может быстро развиться и распространиться на другие части тела. Подобное заболевание может сформироваться в том числе и у мужчин. К числу подобных недугов также отнесли климакс и молочницу.

Ранее учёные Курчатовского института разработали эффективное средство против рака груди. В рамках нового исследования специалисты изучили воздействие различных токсических веществ на раковые клетки. Свинец-212 оказался перспективным для лечения онкологии соединением, так как имеет период полураспада десять часов.