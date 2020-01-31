https://static.news.ru/photo/5222750c-4402-11ea-990c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росконтроль провёл исследование кильки в томатном соусе. В экспертизе приняли участие 5 брендов: «Вкусные консервы», Keano, «Ультрамарин», «Совок», «5 морей».

Как сообщили специалисты, все образцы были признаны безопасными. В продукции всех брендов содержание токсичных элементов оказалось ниже максимально допустимых значений. Больше всего рыбы эксперты нашли во «Вкусных консервах» (88%), меньше всего — в «Ультрамарине» (75%).

Все образцы оказались богаты белком: почти в каждом случае его было больше, чем указано на упаковке. В кильке брендов "Вкусные консервы«и «Ультрамарин» тушки рыб оказались поломанными и слипшимися. Это, по словам специалистов, говорит о том, что основой для консервов послужило замороженное сырьё.

По итогам экспертизы все образцы рекомендованы к покупке. Наивысший балл получила килька «Совок», она же является самой дорогой.