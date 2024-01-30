Россиянам назвали лучший способ восполнить дефицит йода в организме Эндокринолог Калошина: дефицит йода лучше восполнять йодированной солью и хурмой

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Лучший способ восполнить дефицит йода в организме — добавлять в пищу йодированную соль, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина. Она отметила, что данного элемента много в морской капусте, хурме и фейхоа.

Лучший способ восполнить дефицит йода — добавлять в пищу йодированную соль. Кроме того, йодом богаты морепродукты, морская капуста, а также фрукты — например, хурма или фейхоа. Но многим включать в рацион на регулярной основе такие экзотические продукты тяжело, да и многие их не просто не любят. Поэтому йодированная соль, используемая в небольшом количестве в качестве приправы — прекрасная альтернатива, — добавила Калошина.

Медик подчеркнула, что небольшое количество йода можно получить вместе с лекарствами, выписываемыми врачами в ситуациях, когда потребность организма в данном элементе резко увеличивается. Калошина напомнила, что к подобным случаям относится беременность.

Эндокринолог Оксана Михалева ранее посоветовала отказаться от фастфуда, снеков, жирной и жареной пищи, а также от свежих овощей и фруктов при простуде. По ее словам, богатая клетчаткой пища в первые дни болезни будет вызывать чувство тяжести в желудке. Михалева посоветовала выбирать блюда, прошедшие длительную термическую обработку. Если аппетита нет, необходимо включить в рацион морсы из ягод или молоко с медом.