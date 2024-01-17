Врач перечислила продукты, которые не стоит есть при простуде Врач Михалева: при простуде стоит отказаться от фастфуда и фруктов

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При простуде стоит отказаться от фастфуда, снеков, жирной и жареной пищи, а также от свежих овощей и фруктов, посоветовала врач-эндокринолог Оксана Михалева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что богатая клетчаткой пища в первые дни болезни будет вызывать чувство тяжести в желудке.

Однозначно следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной, жареной пищи. <...> Богатая клетчаткой пища в первые дни болезни также не принесет особой пользы, а может вызвать чувство тяжести, переполнения желудка. Поэтому свежие овощи, овощные салаты, большое количество фруктов — не лучший вариант питания во время простуды, — подчеркнула врач.

Лучше отдать предпочтение супам на нежирном курином или рыбном бульоне, запеченным овощам, крупам, отварному куриному мясу, кисломолочным продуктам и подсушенному хлебу. При простуде еда должна быть простой и легкоусвояемой. Михалева посоветовала выбирать блюда, прошедшие длительную термическую обработку. Если аппетита нет, необходимо включить в рацион морсы из ягод или молоко с медом.

Иммунолог Владимир Болибок посоветовал в сезон простуд чаще бывать на свежем воздухе, чтобы защитить организм от заболеваний. По словам специалиста, также важно уделять время физическим нагрузкам, чтобы повысить иммунитет.