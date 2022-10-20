Россиянам дали совет по выгулу собак в дождливую погоду Кинолог Голубев: не стоит заставлять собаку гулять в дождливую погоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не стоит заставлять собаку долго гулять в дождливую погоду, так как это не пойдет питомцу на пользу — стоит ограничиться короткой прогулкой, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он также уточнил, что прогулки под дождем могут стать продолжительнее, так как во влажном воздухе усиливаются запахи, из-за чего собака может беспокоиться, отвлекаться, долго искать место, чтобы справить нужду, и пытаться идти по следу обнаруженного запаха. В таких случаях хозяину стоит сохранять терпение и не торопить собаку.

Также кинолог призвал уделить внимание маленьким собакам, которые могут замерзнуть под дождем. По словам Голубева, хозяину важно видеть изменения в поведении питомца. Если питомец трясётся или поджимает лапы, не надо ждать, пока он замерзнет сильнее — следует вернуться домой.

Дождливая погода может создать трудности с выгулом собак, которые плохо переносят водные процедуры. В этом случае нужно попробовать приобрести специальный комбинезон, который защищает от холода и влаги, гулять короткими перебежками, стараться искать места с укрытием: навесы, густые кроны деревьев.

Кинолог Арина Чухнина ранее рассказала, что в основном незаменимыми напарниками слепых и слабовидящих людей становятся как чистокровные лабрадоры, так и метисы лабрадоров и немецких овчарок, которых специально скрещивают для улучшения рабочих качеств собаки-поводыря. Также наилучшими проводниками, по ее словам, считаются колли, эрдельтерьеры, ньюфаундленды, королевские пудели и русские черные терьеры.