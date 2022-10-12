Названы породы собак, которые становятся поводырями Кинолог Чухнина: лучшие поводыри — лабрадоры, немецкие овчарки, колли и эрдельтерьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными незаменимыми напарниками слепых и слабовидящих людей становятся как чистокровные лабрадоры, так и метисы лабрадоров и немецких овчарок, которых специально скрещивают для улучшения рабочих качеств собаки-поводыря. Наилучшими проводниками также считаются колли, эрдельтерьеры, ньюфаундленды, королевские пудели и русские черные терьеры, рассказала кинолог Арина Чухнина, сообщают СМИ.

По словам эксперта, чаще всего собаками-проводниками становятся лабрадоры-ретриверы или голден-ретриверы.

Они по натуре своей компанейские, плюс на руку играет сложившийся стереотип о мимимишности. Лабрадоры легко поддаются дрессировке и прекрасно ладят с людьми, при этом сильно к ним не привязываются, благодаря чему спокойно переносят смену хозяина. Еще у них достаточно короткая, а потому простая в уходе шерсть, — пояснила Чухнина.

Наилучшими проводниками также считают немецких овчарок, колли, эрдельтерьеров, ньюфаундлендов и королевских пуделей. Последних в силу их гипоаллергенности предпочитают, например, в Чехии. А в Германии любят мощных русских черных терьеров. На самом же деле, считает кинолог Зырянова, порода отнюдь не является ключевым фактором при выборе поводыря, поскольку собака должна соответствовать ряду других, не менее важных качеств — например, иметь подходящий психотип и крепкое здоровье.

27 сентября Госдума во втором чтении приняла поправки к федеральному закону об ответственном обращении с животными, согласно которым собакам-поводырям хотят разрешить гулять без намордника, чтобы они могли помогать своим хозяевам поднять упавшую трость или другую оброненную им вещь.