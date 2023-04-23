Россиян призвали проверить антитела против кори Инфекционист Коновалов: при неуверенности в вакцинации от кори лучше проверить антитела

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Противокоревой иммунитет у вакцинированных граждан сохраняется на протяжении довольно длительного времени, однако тем людям, кто не уверен, что были привиты, стоит сдать анализ на наличие антител против вируса. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов. По его словам, в первую очередь такую процедуру надо пройти тем, кто часто контактирует с другими людьми.

Даже те, кто вакцинировался еще в 60-е годы, нередко сохраняют иммунитет. Дело в том, что если впоследствии у привитого человека все же будет снижаться уровень антител, то при встрече с инфекцией он может переносить ее бессимптомно, таким образом опять повышая свой иммунный статус, — отметил врач.

По словам Коновалова, двукратная вакцинация от кори защищает организм человека практически пожизненно. Однако если тест на антитела выдаст низкие или отрицательные показатели, придется провести дополнительную вакцинацию или ревакцинацию.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она уточнила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.

Иммунолог Владимир Болибок в свою очередь заявил, что заражение корью в перспективе может нанести серьезный урон защитным системам организма. По его словам, человек подвержен тяжелому течению пневмонии, а самые обычные инфекции могут стать для него летальными.