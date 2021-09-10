Россиян предупредили об опасности сбора неизвестных грибов

В комитете лесного хозяйства Московской области предупредили об опасности сбора в лесу неизвестных грибов. Как рассказали в ведомстве в беседе с «Радио 1», собирать можно только те грибы, в съедобности которых есть полная уверенность.

Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены! Если возникают даже небольшие сомнения, брать гриб однозначно не стоит, — отметили в комитете.

Часто неопытные грибники могут спутать популярные съедобные грибы с похожими на них ядовитыми. Так, в Подмосковье самым распространённым осенью грибом является опёнок, однако грибники могут спутать его с ложноопёнком серно-жёлтым.

Чтобы различить их между собой, специалисты советует обратить внимание на ножку. У съедобного опёнка на ноге кольцо из плёнки, а у ложных — ножка голая. Также у ядовитого гриба будет гладкая шляпка, без «чешуек» яркого цвета. У осеннего опёнка должны быть пластинки кремовые или желтовато-белые, у ложных — жёлтые, зеленоватые или оливково-чёрные. Кроме того, эти грибы различаются и по запаху. Так, у осенних опят он приятный грибной, а ложные издают неприятный землистый запах.

Ранее миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, как различить сморчки и строчки. Несмотря на их внешнюю схожесть, грибникам стоит быть внимательными, поскольку строчками легко отравиться.