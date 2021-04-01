Россиян предупредили о росте цен на ноутбуки

https://static.news.ru/photo/2e5550e6-7e03-11ea-a2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на ноутбуки и дефицит этих устройств в России может вызвать нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили представители крупнейших отечественных ретейлеров.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние 6 месяцев максимальный рост цен наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента.

Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем, — сказал Петров.

С ним соглашается и вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года, — заявил он.

Как сообщили в «М.Видео — Эльдорадо», глобальные сложности с производством полупроводников и локальные всплески спроса на отдельные категории товаров влияют и на ситуацию с поставками электроники в России.

В отдельных категориях мы видим задержки и ограниченный объём поставок, — сообщили в компании.

В то же время, ретейлер заявил, что в наличии есть несколько сотен моделей и ноутбуков, и смартфонов, поставки регулярно обновляются.

Ранее эксперты уже сообщали о росте цен на электронику в России на 5–20%. О дефиците чипов также сообщали зарубежные автопроизводители.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российским ретейлерам перестали поставлять сахар. Заводы-производители приостановили продажи в конце марта, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок.