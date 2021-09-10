Россиян предупредили о приходе настоящей осени

Понедельник, 13 сентября, станет последним тёплым днём в Центральной России. Потом наступит резкое похолодание и придёт настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что неделя начнётся с летней погоды. Днём столбики термометра поднимутся до 20–25 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы. Но уже 13 сентября в регионе сильно похолодает из-за надвигающегося полярного фронта. Дневные температуры понизятся сразу на 10 градусов, а порывы ветра усилятся местами до порывов в 17 м/с.

По старому календарю 14 сентября наступал первый день осени и новый год! Именно в этот день Семён-Летопроводец провожал лето, — написал Тишковец.

Потом снова немного потеплеет, но показатели вряд ли достигнут многолетней нормы сентября. Так, минимальная температура в ночное время составит два — семь градусов тепла, а днём — 9–14 градусов.

Ранее Тишковец сообщил, что жителей центральной части России в сентябре ждут «климатические качели» — то похолодание, то заметное потепление. Синоптик отметил, что в это время обычно приходит «классическое бабье лето», однако в этом году только краткосрочный прогноз сможет точно определить, когда оно начнётся.