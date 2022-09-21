Россиян предупредили о последствиях нанесения переломов ради отсрочки Правозащитник напомнил об уголовной ответственности за нанесение переломов ради отсрочки

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Намеренное нанесение себе переломов и увечий ради отсрочки мобилизации преследуется по закону, предупредил в беседе с Lenta.Ru правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. По его словам, годными так или иначе считаются все граждане, кроме имеющих инвалидность или тяжелое заболевание.

Поводом для заявления стали участившиеся запросы в Google типа «как сломать руку». Табалов напомнил, что умышленное нанесение себе травм будет расцениваться как попытка избежать мобилизации. За это Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

Если, например, намеренно сломать руку, это сразу будет расценено как попытка уклонения, это уголовная статья. И это даст отсрочку максимум на полгода, пока рука не срастется, — подчеркнул Табалов.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян выяснила у Минобороны, что частичной мобилизации подлежат только граждане, которые подпадают под все три пункта: отслужившие в Вооруженных силах, имеющие нужную в нынешнее время военно-учетную специальность, а также обладающие реальным боевым опытом.

В свою очередь, заслуженный врач России, научный сотрудник Государственного научно-исследовательского испытательного института (НИИИ) военной медицины Олег Попов отметил, что противопоказания при мобилизации остаются прежними и полностью соответствуют призыву на срочную военную службу. К заболеваниям, позволяющим избежать призыва, относятся в том числе слабое зрение, шизофрения и кифоз.