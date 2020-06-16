Россиян на летних верандах возьмут под наблюдение из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ebee4c7e-afc8-11ea-8843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие масок у сотрудников, а также соблюдение социальной дистанции на летних верандах в Москве начнут фиксировать с помощью видеонаблюдения и квадрокоптеров, рассказали представители Госинспекции по недвижимости. С 12 мая в столице действует масочный режим. Жителей мегаполиса обязали носить индивидуальные средства защиты, в том числе и перчатки, в МФЦ, магазинах, на рабочих местах и в общественном транспорте.

Дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима <...> А уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Госинспекции отметили, что на летних верандах также проверят наличие средств индивидуальной защиты у посетителей во время передвижения между столиками, а также у персонала во время обслуживания клиентов. Кроме того, под контроль возьмут измерение температуры работников и соблюдение социальной дистанции.

Штрафы за нарушение масочного и перчаточного режимов для физлиц на предприятиях Москвы составляют 4 тысячи рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм на рабочем месте для руководства компании — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за подобные нарушения.

В мегаполисе из-за COVID-19 с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках. С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. «Ожила» сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим.

С 16 июня снова открылись летние веранды заведений общепита, музеи и выставочные залы, зоопарки, возобновляют плановый приём пациентов стоматологические клиники.

Посещение музеев и выставок возможно по электронным билетам. Наряду с индивидуальными экскурсиями разрешено и проведение групповых при численности не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции.

Московский зоопарк возобновляет свою работу частично. Недоступны пока для посетителей внутренние помещения павильонов и экспозиций и детский зоопарк. Кроме того, запрещено пользование беседками и детскими площадками.

Стоматологические клиники возвращаются к плановому приёму пациентов. До настоящего момента из-за ограничительных мер они могли оказывать только экстренную помощь при острой боли.

Посещение спортивных мероприятий с 16 июня возможно при условии заполненности стадионов не более чем на 10%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, полностью ограничения на посещение стадионов, театров и кинотеатров могут быть сняты в июле, если эпидситуация в городе продолжит улучшаться, сообщает телеканал «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным Роспотребнадзора, циркуляция коронавируса в Москве снизилась в 20 раз по сравнению с серединой марта 2020 года. Показатель составляет менее 1%, что свидетельствует о стабильной ситуации в мегаполисе.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767). Умерли 7284 человека (+193). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 89 случаев. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874), 3386 умерли (+52).