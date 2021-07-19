Россия начнёт выпускать электромобили

Собственная линейка электромобилей будет создана в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе на водородных топливных элементах, — заявил он.

Премьер также рассказал, что будут продвигаться высокотехнологичные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов. Он пообещал создать и вывести на рынок сервисы беспилотного вождения судов. Это позволит увеличить скорость морских грузоперевозок и сократить эксплуатационные расходы судоходных компаний на миллиарды рублей.

Всё это существенно улучшит транспортную логистику страны, — резюмировал Мишустин.

Онлайн-трансляция заседания ведётся на сайте Кремля.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство в России автомобилей, работающих на водороде, начнётся в 2024 году. Выпускать электромобили в стране начнут раньше.

Мантуров также рассказал, что в стране создан лабораторный образец автомобиля на водороде, разработанный НАМИ Aurus. Министр допустил, что в серию эта модель может попасть только в долгосрочной перспективе.