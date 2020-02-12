https://static.news.ru/photo/c925b6da-4d91-11ea-940c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Vennemann/picture alliance/Global Look Press

Командование Черноморского флота досрочно уволило со службы российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука. В августе 2019 года его в пьяном виде задержал патруль и доставил в комендатуру. Впоследствии офицер оправдывал своё пьянство тем, что он «запивал» стресс, находясь на службе вдали от Родины.

Россиянин служил на базе Военно-морского флота РФ в сирийском порту Тартус. Во время задержания он вёл себя агрессивно, выкрикивал нецензурные слова и ругался в адрес личного состава военной комендатуры. Свою вину он полностью признал. Его привлекли к дисциплинарной ответственности, а затем уволили.

Мужчина предпринял попытку оспорить решение в Севастопольском гарнизонном военном суде, однако вердикт суда остался прежним, отмечает «Газета.Ру».

Ранее NEWS.ru писал, что российский военный, младший сержант контрактной службы морской пехоты Руслан Ильясов заплатит 600 тысяч рублей за убийство своего сослуживца в Сирии. Такая сумма будет выплачена родителям погибшего матроса.