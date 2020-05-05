Российским учителям предложили повышать квалификацию удалённо

https://static.news.ru/photo/b6122a54-8eca-11ea-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/facebook.com

Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал идею руководителя Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлии Шойгу об использовании системы дистанционного образования для повышения квалификации школьных учителей.

Учителям, может быть, не всегда нужно ехать в город, в центр, не всегда бывает удобно, можно получать повышение квалификации, допустим, короткие курсы, находясь в школе, используя дистанционные технологии, — сказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он добавил, что по отдельным темам и курсам нужно и очное обучение.

Кравцов также отметил, что в Минпросвещения анализируют новый опыт работы с целью расширения применения дистанционных технологий в сфере образования. Например, ими могут пользоваться дети, не посещающие школу из-за болезни, или родители в случаях, когда нет возможности присутствовать на собраниях.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются дети и их родители во время дистанционного обучения. В качестве основных проблем она назвала нехватку у школьников компьютеров с выходом в Интернет и недостаток подготовки кадров и обучающих материалов.