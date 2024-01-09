Российский телеканал оштрафовали на 1 млн рублей из-за клипа Майли Сайрус РБК: телеканал «Жара ТВ» получил штраф после показа клипа Майли Сайрус

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look press

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Жара ТВ» после демонстрации клипа на песню Майли Сайрус и Дуа Липы Prisoner, сообщает РБК со ссылкой на судебную инстанцию. Уточняется, что причиной стала демонстрация нетрадиционных сексуальных взаимоотношений или предпочтений среди несовершеннолетних.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ в отношении организации ООО ЖАРА ТВ — ООО ЖАРА ТВ признано виновным, — говорится в сообщении Telegram-канала столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующая статья предусматривает наказание за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол. РБК уточняет, что причиной послужила демонстрация каналом клипа на песню Prisoner Майли Сайрус и Дуа Липы, который вышел в 2020 году.

Ранее Таганский суд Москвы обязал телеканал «Точка ТВ» выплатить штраф в размере 1 млн рублей в связи с показом клипа Николая Баскова, в котором содержится пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Утверждается, что в видео на композицию «Странник» демонстрируются гомосексуальные отношения.