Российский ледокол для Северного морского пути построят в Турции

Единственной компанией, готовой построить ледокол за для Северного морского пути, оказалась турецкая Sefine Shipyard. Об этом сообщает «Коммерсант».

Sefine Shipyard была основана в 2005 году, она получила контракт на 13,3 млрд руб на строительство судна ледового класса Icebreaker 7. Турецкие верфи не первый раз берутся за проекты, которые российские компании не готовы реализовывать за предложенные деньги.

Чтобы бороться с уходом заказчиков к зарубежным кораблестроителям, был принят закон, который запрещает некоторые работы для судов нероссийской постройки, но их список пока не оформлен.

При этом турецкие заводы демонстрируют подходящее качество, а также им проще закупать оборудование в условиях санкций, рассказала директор по развитию PortNews Надежда Малышева.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ подало иск к Центру судоремонта «Звёздочка», который ремонтировал авианосец «Адмирал Кузнецов» и допустил на нём пожар.