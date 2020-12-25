Милонов и Валуев рассказали, как любят встречать Новый год

https://static.news.ru/photo/ef39e6e6-46b2-11eb-a177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уходящий год стал серьёзным испытанием не только для жителей России, но и для всего мира. Пока граждане страны закупают подарки и планируют новогоднее меню, государственные деятели рассказали, что будет на их столах и какие ностальгические воспоминания затрагивают их сердца в этот день.

Например, профессиональный боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев до сих пор не может забыть железную дорогу, которую как-то нашёл под ёлкой. А вот его новогоднее меню осталось прежним со времён Советского Союза.

Вообще ничего нового, — сказал Валуев порталу «Политика сегодня».

Коллега Валуева по «Единой России», олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова тоже любит, когда на новогоднем ужине присутствуют традиционные блюда.

Делаем классический оливье и классическую шубу всегда. Единственное — лук не добавляем. У нас его никто не любит, — с улыбкой призналась заслуженный мастер спорта.

Оливье Журова предпочитает с курицей, а иногда в этот традиционный салат спортсменка добавляет говядину. По её мнению, перебиваться колбасой в СССР приходилось из-за дефицита мяса. Третье блюдо на столе депутата — холодец, который бесподобно делает её мама.

Что касается подарков, то одним из самых запоминающихся для Журовой стал шоколадный заяц, ну и, конечно, коньки, которые маленькой Свете под видом Деда Мороза подарила мама. В то время о конькобежном спорте в её жизни не шло и речи.

А вот депутат Виталий Милонов в новогоднюю ночь соблюдает рождественский пост. Он не ест мясо, а из-за того, что не пьёт алкоголь в принципе, вместо бокала шампанского любит после боя курантов прокатиться на своём автомобиле по городу.

Стараюсь делать несколько видов маринованной и соленой форели, нашей «подпетербуржской», карельской. Я сам готовлю: это и экономически выгоднее, и вкус не хуже. Покупаю несколько рыбин и засаливаю каждую своим способом — с укропом, с перцем, — поделился любимыми рецептами политик. Что касается подарков, то Милонов плохо помнит конкретные вещи, но самым приятным, по его словам, всегда было ощущение Нового года. Самым ярким воспоминанием стала для единоросса поездка к отцу-военному на Север. Там он слушал рассказы о белых медведях и любовался полярной ночью. Сейчас Милонов любит окунаться в атмосферу праздника 1 января. В этот день он любит потанцевать с Дедом Морозом и Снегурочкой на городских праздниках. А вот многократный кандидат в президенты и парламентарий Владимир Жириновский, прежде чем отправиться «кутить», в последний день года всегда приезжает на работу. С самого утра он подписывает бумаги, планирует дела и в шесть вечера покидает Госдуму. И по Тверской иду в сторону Елисеевского магазина. Но в этом году не пойду — там скопление людей всегда и есть риск заразиться, — осторожничает лидер ЛДПР. Несмотря на это, Жириновский всё же надеется на то, что ему вместе с однопартийцами удастся поводить хоровод вокруг ёлки на Манежной площади и попрощаться с 2020 годом в пиццерии. Потом Жириновский поедет домой, поднимет бокал шампанского и в полпервого уже отправится спать. Ранее известные актёры поделились, как будут встречать Новый год. Алексей Макаров, например, будет праздновать один. Это его многолетняя традиция, сообщал NEWS.ru.