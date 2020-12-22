Одиночество и оливье: как звёзды будут справлять Новый год

https://static.news.ru/photo/23745dd4-446e-11eb-a575-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пускепалис Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Известные актёры поделились, как будут встречать Новый год.

Алексей Макаров будет праздновать один. Это его многолетняя традиция.

Я один, и я гуляю, размышляю, нахожусь наедине с самим собой. Потому что как в былые времена — сесть за стол и натрескаться картошкой с майонезом и до пяти утра смотреть телевизор — не нахожу в этом никакого смысла, — сказал Макаров порталу WomanHit.

Кроме того, актёр не устанавливает ёлку: срезать живую не видит смысла, а искусственная, по мнению Макарова, уже не ёлка.

Актёр Виталий Гогунский отметит Новый год в кругу семьи, но пока не определился с городом.

Я буду отмечать Новый год с мамой, друзьями и близкими. Но в Москве или нет, не знаю. Возможно, это будет Сочи, возможно — Петербург, — сказал Гогунский.

Звезда «Универа» также отметил, что под бой курантов загадает мир и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом.

Сергей Пускепалис будет встречать 2021 год в Ярославле, где возглавляет первый русский театр имени Волкова.

Так что праздники я, скорее всего, проведу там, в семейном кругу. Ёлку наряжаю только живую на улице. Мне жалко рубить деревья и тащить в квартиру, — сказал Пускепалис.

На столе у деятеля культуры будет традиционный оливье.

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