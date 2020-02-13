https://static.news.ru/photo/171f060e-4e7b-11ea-81a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Главной причиной ссор среди российских пар на отдыхе является планирование досуга. Такие разногласия могут серьёзно испортить отпуск.

К единому мнению насчёт того, куда отправиться, не могут прийти примерно 28% влюблённых, сказано в материалах исследования сервиса онлайн-бронирования Momondo.ru. Примерно такое же количество туристов — 26% — может рассорить денежный вопрос.

В первой пятёрке есть и другие причины, связанные с неспособностью людей договориться друг с другом. 17% россиян не могут решить, чем заняться в поездке, 16% недовольны «зависанием» любимого человека в гаджетах, а 15% спорят при обсуждении маршрутов передвижения.

Впрочем, есть и другие причины ссор — флирт с незнакомцами (13%), споры в процессе выбора ресторана или блюд (12%), разговоры не к месту об отношениях (8%) и обсуждение неудачных фотографий (8%).

В целом же тех, кто регулярно или время от времени ссорится в поездках, около 32% от общего количества туристов. При этом 36% не ссорятся никогда. По крайней мере, так они заявили исследователям.

Ранее в результате другого исследования выяснилось, что конфликты в отпуске между женатыми людьми чаще всего происходят из-за работы. Отношения начинают накаляться, если один из супругов не может отвлечься от дел и полноценно расслабиться, писал NEWS.ru.