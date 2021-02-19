Российские мужчины стали интересоваться работой воспитателя и секретаря

В России на вакансии воспитателя, секретаря и фармацевта всё чаще стали откликаться мужчины. Результаты исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Worki приводит РБК.
По данным исследования, с января 2020 по январь 2021 года количество откликов соискателей мужского пола на вакансий «воспитатель»
Эксперты отмечают, что преимущественно отклики поступают от молодых мужчин в возрасте 18-25 лет.
Ранее стало известно, что при поисках работы россияне больше доверяют родным и близким, нежели соцсетям. Кроме того, некоторые желающие трудоустроится по-прежнему смотрят объявления в газетах. Об этом писал NEWS.ru.