Российские мужчины стали интересоваться работой воспитателя и секретаря

https://static.news.ru/photo/0b87d0de-6612-11e9-8363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В России на вакансии воспитателя, секретаря и фармацевта всё чаще стали откликаться мужчины. Результаты исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Worki приводит РБК.

По данным исследования, с января 2020 по январь 2021 года количество откликов соискателей мужского пола на вакансий «воспитатель» выросло на 176%. Среди соискателей на должность «секретарь» рост желающих мужчин составил 137%, на позицию «фармацевт» цифра увеличилась на 105%.

Эксперты отмечают, что преимущественно отклики поступают от молодых мужчин в возрасте 18-25 лет.

Ранее стало известно, что при поисках работы россияне больше доверяют родным и близким, нежели соцсетям. Кроме того, некоторые желающие трудоустроится по-прежнему смотрят объявления в газетах. Об этом писал NEWS.ru.