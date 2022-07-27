«Россграм» назвали мертворожденным проектом и потенциально подсудным делом Основатель MDK Панчвидзе: «Россграм» — изначально «мертворожденный» проект

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Долгий запуск «Россграма», который считается российским аналогом соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), говорит о том, что проект превращается в аферу, это может стать подсудным делом, заявил журналу «Компания» управляющий директор блогерского агентства INVITE, основатель и совладелец паблика MDK Роберто Панчвидзе. Он отметил, что «Россграм» можно назвать изначально «мертворожденным» проектом.

Судя по долгому запуску площадки, проект превращается в аферу, на которую купятся единицы, и это уже может быть подсудным делом, — заявил Панчвидзе.

Вместе с этим партнер и руководитель практики «Антикризисные коммуникации» коммуникационного агентства PROGRESS Дмитрий Федюшин предположил, что «Россграм» все-таки запустят, так как отмена проекта несет достаточно серьезные финансовые и репутационные риски. По его мнению, соцсеть проработает некоторое время на «волне хайпа», однако постепенно активность в аналоге Instagram сойдет на нет.

Ранее «Россграм» заявил о начале кампании по бронированию никнеймов в своей социальной сети. Для предпокупки доступны несколько тарифов: «привычный» никнейм можно забронировать за 10 тысяч рублей, короткий статусный никнейм из топ-250 — за 25 тысяч рублей, ник с полным именем — за 50 тысяч рублей, премиальное имя для бизнеса — от 100 тысяч рублей. Пользователь, оплативший бронирование ника в соцсети, в качестве бонуса получает ранний доступ к площадке.