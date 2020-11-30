Роспотребнадзор проверит организаторов концерта Басты в Санкт-Петербурге

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному подразделению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Распоряжение было отдано на фоне скандала из-за информации о том, что организаторы пренебрегли правилами эпидемической безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Попова велела выяснить, действительно ли имели место нарушения действующих в городе ограничений, которые были введены на фоне пандемии. В случае необходимости в Роспотребнадзоре пообещали принять «необходимые решения».

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

Как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в городе введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с властями. Количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.