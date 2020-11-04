Роспотребнадзор проверил продукты, магазины и транспорт на наличие COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5394a9c-1e7f-11eb-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора изучили присутствие коронавируса на продуктах питания и объектах окружающей среды.

Согласно данным ведомства, в общей сложности проведено более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды. В итоге было получено 322 положительных результата в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.

Это составляет 0,15% от общего числа исследованных проб, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что говорить о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом можно только тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение восьми дней.

Медики впервые выявили свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 693 454. Из них умерли 29 217 (389 за минувшие 24 часа), выздоровел 1 266 931 (29 217). На лечении находятся 397 306 граждан с подтверждённым COVID-19.