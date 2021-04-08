Роспотребнадзор нашёл нарушения у большинства поставщиков школьного питания

https://static.news.ru/photo/f780cd88-984c-11eb-9787-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подавляющем большинстве случаев в российских школах продолжают нарушать требования санитарного законодательства. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Ирина Шевкун.

При этом «динамики к улучшению пока не видно», отметила она в ходе выступления на всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения качества и безопасности школьного питания.

Всё равно продолжают выявляться нарушения — 74% проверенных школ, у которых были выявлены нарушения. <...> Почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства, — приводит слова Шевкун РИА Новости.

Вместе с тем, уточнила она, в работе самих школ эксперты ведомства отметили положительные результаты. В частности, улучшается качество предоставляемого питания, увеличивается масса выдаваемых блюд, сокращается их необоснованная замена.

Кроме этого, добавила она, в меню стали учитывать принципы здорового питания — исключают «вредные» продукты, в том числе колбасы. Снижено и количество кондитерских изделий.

Ранее Российское движение школьников провело опрос среди учащихся об отношении к еде. Как писал NEWS.ru, более половины участников исследования заявили, что недовольны качеством питания в школьных столовых.