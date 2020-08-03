Рособрнадзор выступил против перехода на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/88e927d8-d580-11ea-a363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не планируется переходить на дистанционное обучение, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, «учителя никто не заменит».

Я хочу расстроить всех: мы все настроены, что о дистанционном формате и речи не может быть <…>. И нет никакого плана в этом направлении, — сказал Музаев на пресс-коференции.

Он отметил, что многие родители переживают по данному вопросу. По его словам, такие настроения со стороны родителей появляются после публикации информации об улучшении некоторых результатов на дистанционном обучении.

Музаев также подчеркнул, что против такого формата обучения выступили все, начиная министрами и заканчивая президентом РФ Владимиром Путиным.

В 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента — Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе, писал NEWS.ru.