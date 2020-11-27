Рособрнадзор определит сроки и формат ЕГЭ для 11-х классов до конца года

https://static.news.ru/photo/746eb1a6-30b1-11eb-b88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки и формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) для учащихся 11-х классов будут определены до конца года. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Мы уже, наверное, не как в прошлом году будем всех томить и говорить, когда [пройдет экзамен], передвигается экзамен или нет, в каком формате пройдёт. Мы до Нового года окончательное решение, согласованное с правительством РФ, дадим, — цитирует ТАСС главу ведомства.

Он отметил, что замглавы правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова ранее рекомендовала ведомству провести дополнительные консультации с Роспотребнадзором по вопросам сроков проведения ЕГЭ.

Как сообщал NEWS.ru, Рособрнадзор не намерен в 2021 году отменять основной государственный экзамен (ОГЭ). При этом ведомство предлагает сократить число сдаваемых предметов с четырёх до трёх. Согласно инициативе, учащиеся 9-х классов будут сдавать два обязательных предмета и один по выбору. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, на данный момент ведомство ведёт консультации с Минпросвещения РФ по этому вопросу.

Ранее также стало известно, что всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году планируют провести весной, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации школьники будут писать итоговые контрольные осенью.