Роскосмос назвал фейком информацию о гибели охранника сестры Рогозина

В Роскосмосе опровергли сообщения о смерти охранника на территории загородного участка сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны.
Фейки и слухи не комментируем. Тем более связанные со смертью незнакомых нам людей, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, погибший мужчина
Ранее появилась информация, что на территории подмосковной резиденции в деревне Подушкино, где живёт Татьяна Филиппова, приходящаяся сестрой главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, найдено тело одного из работников. Труп мужчины, который отвечал за уборку территории, обнаружил работник службы охраны. Рядом с телом находились около $9 тысяч наличными и открытая бутылка водки.
Покойным якобы является 48-летний Дмитрий Сак. Его гибель обнаружили из-за того, что он не приступил к своим обязанностям. Охранник обратил внимание на то, что снег на участке давно не чистили, после чего позвонил мужчине. Тот не взял трубку, тогда поиски продолжились в домике для прислуги, где и нашли тело, писал NEWS.ru.