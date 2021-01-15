Роскосмос назвал фейком информацию о гибели охранника сестры Рогозина

https://static.news.ru/photo/b9319036-5755-11eb-96d6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роскосмосе опровергли сообщения о смерти охранника на территории загородного участка сестры главы госкорпорации Дмитрия Рогозина Татьяны.

Фейки и слухи не комментируем. Тем более связанные со смертью незнакомых нам людей, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, погибший мужчина оказался гражданином Украины. Он проживал в соседнем доме и скончался ещё 2 января от остановки сердца. Никакого отношения к сестре Рогозина мужчина не имел.

Ранее появилась информация, что на территории подмосковной резиденции в деревне Подушкино, где живёт Татьяна Филиппова, приходящаяся сестрой главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, найдено тело одного из работников. Труп мужчины, который отвечал за уборку территории, обнаружил работник службы охраны. Рядом с телом находились около $9 тысяч наличными и открытая бутылка водки.

Покойным якобы является 48-летний Дмитрий Сак. Его гибель обнаружили из-за того, что он не приступил к своим обязанностям. Охранник обратил внимание на то, что снег на участке давно не чистили, после чего позвонил мужчине. Тот не взял трубку, тогда поиски продолжились в домике для прислуги, где и нашли тело, писал NEWS.ru.