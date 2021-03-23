Роскомнадзор обвинил Twitter в распространении детской порнографии

https://static.news.ru/photo/bc6b6e82-8bb9-11eb-ac6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Twitter после принятия мер по замедлению трафика приступила к удалению запрещённого в России контента, но эта работа ведётся неудовлетворительными темпами. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре заверили, что продолжать настаивать на скорейшем удалении Twitter запрещённой и опасной для детей информации. Кроме того, отметили, что Сеть могла бы провести эту работу гораздо раньше. Тем самым она могла исключить длительное нанесение вреда российским пользователям и избежать применения технических мер принуждения к исполнению законов РФ.

Решение о замедлении Twitter было принято 10 марта. Соцсети был дан месяц на удаление запрещённого контента. В случае невыполнения этого требования Роскомнадзор пригрозил заблокировать её работу на территории РФ.

Как писал NEWS.ru, пользователи разделились два лагеря. По мнению одних, действия властей законны и логичны и Twitter должен им подчиниться. Другие шутят на эту тему и считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.