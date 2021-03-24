Роскачество обнаружило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре

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Специалисты Роскачества проверили кабачковую икру 20 марок производства России, Белоруссии и Армении.

По итогам исследования в половине образцов были выявлены нитраты. В организации уточнили, что техрегламент Таможенного Союза содержит требования по наличию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их количество в кабачках не должно превышать 400 миллиграмм на килограмм. Однако такие нормативы для кабачковой икры отсутствуют.

Между тем, сообщили в Роскачестве, содержание нитратов в товарах десяти торговых марок превышает нормы для сырья в 1,5-4,5 раза.

Например, подросток весом 45 килограмм, съев 100 грамм кабачковой икры с содержанием нитратов 1700 миллиграмм на килограмм, получит их 3,8 миллиграмма на один килограмм массы тела. А ежедневная допустимая суточная доза составляет 3,7 миллиграмма, поэтому употреблять кабачковую икру рекомендуется в умеренных количествах, — подчеркнули эксперты.

В Роскачестве также отметили, что вся проверенная кабачковая икра не содержит пестициды.

Ранее NEWS.ru писал, что по итогам исследования вишнёвых нектаров и соков Роскачество обнаружило в них запрещённые синтетические красители и ароматизаторы.