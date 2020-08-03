Рошаль рассказал о решении проблем, связанных с COVID-19

https://static.news.ru/photo/75eeb184-d585-11ea-af42-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль заявил, что почти все связанные с COVID-19 проблемы в здравоохранении решены.

Государство колоссальную совершенно работу провело по COVID <...> Более 90–95% всех проблем, которые связаны с COVID, решены, — цитирует его ТАСС.

При этом Рошаль добавил, что не стоит думать, что пандемия позади — по-прежнему важно соблюдать меры профилактики. В частности, носить маски.

Как писал NEWS.ru, Рошаль акцентировал, что на улицах столицы остаются ещё толпы людей, которые не понимают, что пандемия коронавируса не закончилась.

О том, что ничего не закончилось, предупредил россиян и бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман. Врач опасается всплеска заболеваемости в ноябре, когда наступит «сезон» ОРВИ. Самое опасное будет заключаться в том, что невозможно будет распознать, кто чихает и кашляет от обычной простуды, а кто от коронавируса.