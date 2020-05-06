Росгвардия переоборудовала три военных госпиталя для борьбы с COVID-19

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Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил о перепрофилировании трёх военных госпиталей на борьбу с коронавирусом.

И в то же время мы перепрофилируем три военных госпиталя для того, чтобы нам дополнительно было выделено 287 коек для больных коронавирусом. Общая численность у нас на сегодняшний день составляет 1127 единиц, — цитирует Золотова РИА Новости.

На данный момент, по словам генерала, на самоизоляцию отправлены лица старше 60 лет и женщины, у которых есть дети до 14 лет. Соответствующую информацию Золотов сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, российский лидер поручил кабмину начать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур.

Как информировал NEWS.ru, Путин намерен провести совещание по коронавирусу сегодня, 6 мая 2020 года. Первая часть заседания пройдёт в открытом формате.