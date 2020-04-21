Росатом сообщил о росте заражений в «атомных» городах

https://static.news.ru/photo/a6575200-8354-11ea-9803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/Xinhua/Global Look Press

Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. По его словам, в отрасли отслеживают ситуацию с 47 сотрудниками.

Ситуация разная. В большинстве городов случаи заболеваний единичные, без распространения. Есть и такие, где их вообще нет. Будем надеяться, что так оно и останется дальше. Это Новоуральск, Лесной, Билибино, — говорится в сообщении Лихачева, которое размещено на сайте корпорации.

Он добавил, что есть категория городов, где случаев положительного тестирования насчитывается больше десятка.

Отдельно выделю Саров. Сейчас там 23 человека с подтверждённым диагнозом, — сказал глава Росатома.

Лихачев уточнил, что в городе «нулевыми пациентами» стали пенсионеры. Муж и жена вернулись с заразой из поездки на российский курорт. После этого с ними контактировали более 100 человек, они уже находятся на карантине.

Также глава корпорации отметил, что непростая ситуация сложилась в Заречном Пензенской области, Железногорске, Обнинске и Удомле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 15 сотрудников Росатома заразились COVID-19 в Белоруссии. Пациенты приехали в республику для строительства АЭС, рассказали в инжиниринговом дивизионе корпорации. Заболевшие изолированы в лечебном учреждении Гродненской области. В ведомстве отметили, что делают всё, чтобы минимизировать влияние пандемии COVID-19 на проект АЭС и выполнить свои обязательства в установленные сроки.