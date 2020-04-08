Росатом подтвердил заражение коронавирусом своих сотрудников в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c61b6380-7998-11ea-bdb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru

15 сотрудников Росатома заразились коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Белоруссии. Пациенты приехали в республику для строительства АЭС, рассказали в инжиниринговом дивизионе корпорации.

Заболевшие изолированы в лечебном учреждении Гродненской области, пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что делают всё, чтобы минимизировать влияние пандемии COVID-19 на проект АЭС и выполнить свои обязательства в установленные сроки.

Всего в мире, по последним данным, насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возвращение в РФ 178 сотрудников Росатома, работавших на стройплощадке АЭС «Руппур» в Бангладеш, не повлияет на темпы возведения станции. На данный момент на строительстве объекта задействовано около четырёх тысяч человек. Проект реализуют согласно выработанному графику.

Атомщики вернулись на родину 6 апреля 2020 года. Борт вылетел из столицы азиатской страны — Дакки — в Нижний Новгород, так как большая часть из 178 пассажиров работают в инжиниринговом секторе Росатома, чей головной офис находится в этом городе.