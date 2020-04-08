Росатом подтвердил заражение коронавирусом своих сотрудников в Белоруссии

15 сотрудников Росатома заразились коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Белоруссии. Пациенты приехали в республику для строительства АЭС, рассказали в инжиниринговом дивизионе корпорации.
Заболевшие изолированы в лечебном учреждении Гродненской области,
Всего в мире, по последним данным, насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возвращение в РФ 178 сотрудников Росатома, работавших на стройплощадке АЭС «Руппур» в Бангладеш, не повлияет на темпы возведения станции. На данный момент на строительстве объекта задействовано около четырёх тысяч человек. Проект реализуют согласно выработанному графику.
Атомщики вернулись на родину 6 апреля 2020 года. Борт вылетел из столицы азиатской страны — Дакки — в Нижний Новгород, так как большая часть из 178 пассажиров работают в инжиниринговом секторе Росатома, чей головной офис находится в этом городе.
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