Росатом: вывоз сотрудников из Бангладеш не задержит строительство АЭС

https://static.news.ru/photo/267f6f4c-78cb-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Возвращение в РФ 178 сотрудников Росатома, работавших на стройплощадке АЭС «Руппур» в Бангладеш, не повлияет на темпы возведения станции, сообщили представители госкорпорации.

На данный момент на строительстве объекта задействовано около четырёх тысяч человек. Проект реализуют согласно выработанному графику, передаёт официальный сайт ведомства.

Атомщики вернулись на родину 6 апреля 2020 года. Борт вылетел из столицы азиатской страны — Дакки — в Нижний Новгород, так как большая часть из 178 пассажиров работают в инжиниринговом секторе Росатома, чей головной офис находится в этом городе.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что зарубежные проекты выполняются согласно запланированному графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.