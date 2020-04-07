Росатом: вывоз сотрудников из Бангладеш не задержит строительство АЭС

Возвращение в РФ 178 сотрудников Росатома, работавших на стройплощадке АЭС «Руппур» в Бангладеш, не повлияет на темпы возведения станции, сообщили представители госкорпорации.
На данный момент на строительстве объекта задействовано около четырёх тысяч человек. Проект реализуют согласно выработанному графику,
Атомщики вернулись на родину 6 апреля 2020 года. Борт вылетел из столицы азиатской страны — Дакки — в Нижний Новгород, так как большая часть из 178 пассажиров работают в инжиниринговом секторе Росатома, чей головной офис находится в этом городе.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что зарубежные проекты выполняются согласно запланированному графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире.
На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.
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