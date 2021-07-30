Рогозин рассказал, сколько стоит модуль «Наука»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио КП сообщил стоимость многофункционального лабораторного модуля «Наука», который причалил к МКС, после чего у него включились двигатели и он развернул станцию.

По словам главы корпорации, модуль стоит 18 млн рублей. Эту цифру он назвал, отвечая на вопрос журналистов о том, почему «Науку», которая много лет пролежала на Земле, отправили в космос, а не сдали в музей.

Потерять 18 млрд рублей — это намного хуже, — сказал Рогозин.

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полёта 29 июля пристыковался к Международной космической станции (МКС). После этого космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля «Наука». Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль «Рассвет», отправленный к станции в 2010-м.

Запуск «Науки» изначально был запланирован на 2017 год. Тогда его пришлось перенести на 2018 год, что объяснили засором в топливной системе. Модуль отправили производителю на доработку, а позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что проблема была не из-за засора, а из-за брака.