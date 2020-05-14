Некоторые россиянки в период пандемии делают выбор в пользу домашних родов. Во время одной из таких процедур в начале мая скончался новорождённый. Роды продолжались около пяти часов. Но ни женщина, ни её супруг за помощью к медикам не обращались. По словам отца умершего ребёнка, от услуг врачей пара отказалась из-за коронавируса. Специалисты просят женщин не рожать на дому — знаний выездной акушерки зачастую оказывается недостаточно, чтобы спасти мать или ребёнка при возникновении осложнений. О том, безопасно ли в роддомах во время пандемии, а также о проблемах, которые могут возникнуть при домашних родах, NEWS.ru рассказали специалисты.

В России порядка 5–8% женщин «из числа тревожных» могут принять решение отказаться от поездки в роддом или перинатальный центр из-за боязни перед COVID-19. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Однако опасения будущих мам напрасны, считает специалист. Всё дело в том, что современные перинатальные центры и родильные дома являются примером соблюдения санэпидрежима. Родовые в подавляющем числе индивидуальные — там находится только одна роженица. С женщиной работает закреплённая за ней бригада. Эти меры, по мнению акушера, позволяют избежать случаев заражения вирусами. Кроме того, врачи уже обладают адекватными данными о том, как вести беременность у заражённых коронавирусом женщин.

Li Yibo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем домашние роды могут представлять опасность как для малыша, так и для мамы. Даже если процедура проводится выездной акушеркой. Ерофеева не исключает, что к роженице приедет опытный специалист. Однако акушерка зачастую просто не сможет оказать необходимую помощь, в частности реанимационную, женщине и её ребенку в случае возникновения осложнений.

К примеру, во время домашних родов у плода может снизиться частота сердцебиения, в результате чего он начнёт испытывать гипоксию (недостаток кислорода). На роды придётся вызывать бригаду скорой помощи и тратить драгоценное время, которое может стоить жизни. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил доктор медицинских наук акушер-гинеколог Камиль Бахтияров.

Во время родов на дому, особенно в воде, не всегда возможно адекватно оценить кровопотерю. В медучреждении же женщина лежит на кровати Рахманова, которая позволяет отслеживать, сколько крови теряет пациентка. Если врач в роддоме видит, что кровопотеря превышает нормативы, он может наложить зажимы. В домашних условиях это не представляется возможным, отмечает Бахтияров.

Я бы ни одному человеку не рекомендовал рожать на дому. Сотрудники служб, которые принимают роды на дому, умеют убеждать. Они понимают, что от этого зависит их заработок. Между тем такие акушерки отбирают женщин здоровых, измеряют их таз. Однако соответствие размера головки плода и анатомических размеров таза не исключает такого понятия, как клинически узкий таз. Такой диагноз может стать причиной обильного кровотечения при родах, а также огромной гематомы или даже ДЦП у новорождённого. Камиль Бахтияров доктор медицинских наук, акушер-гинеколог доктор медицинских наук, акушер-гинеколог

Между тем в европейских странах подавляющее большинство родов — около 70% — проходит на дому, отмечает директор Ассоциации народонаселения и развития. Здоровье у женщин там намного лучше, чем в России. Это помогает снизить риски осложнений во время родов.

m11/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перинатальные центры в России строились с учётом потребностей населения. Их число говорит о том, что у значительного количества женщин есть осложнения как во время беременности, так и во время родов. Кроме того, в стране появился некоторый процент женщин, которые забеременели с помощью искусственного оплодотворения. Это требует особого внимания. Не только потому, что искусственное оплодотворение — достаточно дорогостоящая процедура, но и из-за того, что для женщин это зачастую один из последних шансов стать матерью. Нужно создать все условия, чтобы сохранить беременность, а также здоровье женщины и ребёнка. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог

Более высокие показатели здоровья у европейских женщин специалист объясняет наличием в зарубежных странах большего числа фитнес-центров и площадок для занятий физкультурой. Кроме того, в Европе люди привыкли обращаться к врачу, если испытывают недомогание.

Как гласит русская пословица, «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». Россияне до последнего момента ждут, что всё пройдёт само. У населения нет привычки ходить к врачам. И это несмотря на то, что в больницу теперь можно попасть по предварительной электронной записи, — заявила Ерофеева.

К тому же женщины в России порой злоупотребляют алкоголем, а это пагубно влияет на весь организм, в частности на гормональную систему. А риск столкнуться с эндокринными и онкологическими заболеваниями у россиянок высок даже в молодом возрасте. Эти факторы могут оказывать крайне негативное влияние как на здоровье плода, так и на состояние самой женщины во время родов. Специалисты отмечают, что после их проведения в домашних условиях порядка 6–8% рожениц нуждаются в госпитализации.