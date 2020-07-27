Родным 16-летнего актёра «Ералаша» угрожают защитники его убийцы

https://static.news.ru/photo/ab110854-ebd3-11e9-b657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Родственникам 16-летнего актёра «Ералаша» Ивана Ревякина, убитого в Волгограде в начале 2020 года, поступают угрозы от защитников его убийцы. Об этом рассказала тётя погибшего подростка Светлана.

Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали своё недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи, — цитирует её StarHit.

Женщина отметила, что мнения жителей города относительно виновности преступника разделены 50/50. Многие пытаются оправдывать убийцу.

Суд над преступником должен начаться 29 июля. Светлана не сомневается в том, что он будет справедливым.

Думаю, посадят его в любом случае. Не знаю, что будет, если его вдруг отпустят, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, юный актёр был убит 29 января. Поздно вечером он возвращался со своим братом из колледжа. По дороге подросток случайно задел прохожего плечом, тот спровоцировал конфликт, в результате которого перерезал мальчику горло. Преступник сбежал, но через некоторое время был задержан. Им оказался 20-летний молодой человек, ранее судимый за кражу и угрозу убийством. Теперь ему грозит 15 лет тюремного заключения.