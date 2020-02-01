https://static.news.ru/photo/04ea45e6-44ff-11ea-91f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде похоронили 16-летнего Ивана Ревякина, убитого 29 января на улице неизвестным преступником.

Как пишет StarHit, Иван поздно вечером возвращался со своим братом из колледжа. По дороге подросток случайно задел прохожего плечом, тот спровоцировал конфликт, в результате которого перерезал мальчику горло. Преступник сбежал. Брат попытался остановить кровотечение, но все усилия оказались безрезультатными. Семья тяжело переживает трагедию и надеется наказать виновного.

Проститься с Иваном на Димитриевское кладбище пришли его родные, многочисленные друзья и знакомые.

Убийцу поймали, им оказался 20-летний молодой человек, которого ранее уже судили за кражу и угрозу убийством. Теперь ему грозит 15 лет тюремного заключения.

О погибшем Иване Ревякине отзываются только положительно. Он был талантлив и проявлял интерес к актёрской профессии, даже сыграл в одном из эпизодов киножурнала «Ералаш».

Ранее NEWS.ru писал, что в США путём введения летальной инъекции казнили 66-летнего Донни Кливленда Лэнса. В 1999 году мужчина был приговорён к высшей мере наказания за убийство бывшей жены и её бойфренда.