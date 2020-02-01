В Волгограде похоронили 16-летнего Ивана Ревякина, убитого 29 января на улице неизвестным преступником.
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Проститься с Иваном на Димитриевское кладбище пришли его родные, многочисленные друзья и знакомые.
Убийцу поймали, им оказался 20-летний молодой человек, которого ранее уже судили за кражу и угрозу убийством. Теперь ему грозит 15 лет тюремного заключения.
О погибшем Иване Ревякине отзываются только положительно. Он был талантлив и проявлял интерес к актёрской профессии, даже сыграл в одном из эпизодов киножурнала «Ералаш».
Ранее NEWS.ru писал, что в США путём введения летальной инъекции казнили 66-летнего Донни Кливленда Лэнса. В 1999 году мужчина был приговорён к высшей мере наказания за убийство бывшей жены и её бойфренда.
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