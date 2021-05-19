Семья подростка, назвавшего Кадырова «шайтаном», публично извинилась

Родители дагестанского подростка, оскорбившего главу Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях, публично извинились за его поступок. Об этом сообщает телеканал «Грозный».
Я прошу прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, — сказал его отец в видеообращении, которое было показано в эфире канала.
Мужчина отметил, что ему стыдно за поведение сына, и пообещал всерьёз заняться его воспитанием. Он добавил, что осознаёт серьёзность произошедшего, так как на Кавказе «есть спрос за такие слова». Подросток в это время был в кадре с отцом, но молчал.
Телеканал также показал ролик, в котором другие родственники мальчика приносят извинения. По их словам, он свою вину осознал.
Ранее подросток оставил комментарий во время прямого эфира Кадырова в Instagram. В нём он назвал лидера Чечни «шайтаном».
Некоторое время назад Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова проектом UFC и заявил, что его победы там не означают, что он победил бы всех в клубе «Ахмат». На сторону главы республики встал чеченский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев.