РКН понаблюдает за реакцией Twitter на свои претензии

https://static.news.ru/photo/6bd969e6-8656-11eb-bd85-96000091f725_660.jpg Фото: rkn.gov.ru

Роскомнадзор намерен взять перерыв в решении вопроса о блокировке социальной сети Twitter на территории РФ. Ведомство приняло решение в течение месяца понаблюдать за реакцией интернет-ресурса в ответ на свои претензии.

Напомним, 16 марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин выступил с заявлением, что соцсеть может быть заблокирована в России в течение месяца, если за указанный срок сервис не удалит запрещённую информацию.

Как писал NEWS.ru, до этого заместитель руководителя РКН утверждал, что ведомство готово принять более жёсткие меры в отношении социальной сети, которая нарушает российское законодательство. Теперь же он обозначил возможные сроки блокировки сервиса. При этом он подчеркнул, что указанные меры могут обойти Twitter стороной, если будет удалена запрещённая информация.