Риелтор объяснил рост спроса на загородную недвижимость Риелтор Апрелев объяснил рост спроса на загородную недвижимость пандемией коронавируса

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Потребительские тренды россиян всё сильнее смещаются в сторону покупки загородного жилья из-за пандемии коронавируса, при которой человек не мог просто так выйти на улицу, подчеркнул риелтор Константин Апрелев. По его словам, это подтверждают различные психологические и социальные опросы населения, пишет «Слово и Дело».

Об этом свидетельствуют все психологические и социальные опросы населения. Мне кажется, что очень часто рассматривают дом для проведения там лета, и пандемия эти процессы только усилила, потому что невозможность во время пандемии просто появляться на улице подтолкнула людей к выбору собственного жилья на загородном участке, — заверил Апрелев.

Он отметил, что повышенный спрос неизменно повлечёт за собой увеличение стоимости загородных участков. По словам риелтора, сейчас россияне массово скупают наиболее дешёвые предложения. В связи с этим Апрелев предупредил, что цена на загородные участки может в скором времени «взлететь». К тому же, отметил риелтор, стройматериалы для дома сейчас также выросли в цене.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что при выборе загородной недвижимости людям следует обращать особое внимание на техническую документацию, так как продавцы нередко искусственно занижают реальную площадь дома, чтобы не платить большие налоги. Он также порекомендовал выяснить, заключены ли договоры с ресурсоснабжающими организациями.